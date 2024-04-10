نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد النجاح الجماهيري.. إسلام خيري يوجه الشكر لفريق عمل مسلسل جودر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج إسلام خيري رسالة شكر لفريق عمل مسلسل جودر وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل أثناء عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني لعام 2024.

ونشر إسلام خيري صورة البوستر الدعائي الخاص بالعمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: "الحمد لله الحمد لله كانت تجربة ممتعة بالنسبة وتحدي كبير ربنا كريم وكبير مبسوط من ردود الفعل".

وأضاف: "و حقيقي بشكر من قلبي كل شخص شارك في جودر من الشركة المتحدة اللي اخدت المغامرة والشركتين الكبار ميدياهب واروما والنجم الكبير ياسر جلال النجم الحقيقي بشغله وإخلاصه للعمل ككل مرورًا بكل زملائي المبدعين في كل الأقسام تصوير ديكور ملابس جرافيكس مساعدين ممثلين مونتاج موسيقي صوت اكسسوار انتاج كل الأقسام كانوا مبدعين".



قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.