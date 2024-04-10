نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث مشوقة.. ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم

تم الاتفاق بين مصطفى شعبان وتجار المخدرات على تسليم بضاعة المخدرات المخبأة من قبل الجنتل أحمد بدير وشداد طارق النهري، مقابل 200 مليون جنيه. ظهر تجار المخدرات في فيلا مصطفى شعبان لتحديد مكان وموعد تسليم الشحنة، وأكد شعبان أنهم سيحصلون على بضاعتهم بمجرد توفير المبلغ المتفق عليه، في حين طلب من غلوش تجهيز عدد كبير من الحراس لحمايته.

وتصاعدت الأحداث الأخيرة حيث قام الجنتل، الذي يجسده الفنان أحمد بدير، بتهديد معلمي سوق الأتكة بواسطة وصلات الأمانة التي كان يحتكرها. وبعد أن استولى مصطفى شعبان على هذه الوصلات مقابل تسليم بضاعة مخدرة مخفية، قرر رفع قضية ضد أصحاب الوصلات بمساعدة المحامية منال، مطالبًا بدفع تعويضات أو مواجهة السجن.

مصطفى شعبان يطلب من تجار سوق الأتكة، بما فيهم المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، مغادرة محلاتهم. وتتصاعد الأحداث في الحلقة بوفاة المعلم بشر، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، نتيجة لأزمة قلبية بعد أن دخل ابنه منعم إلى غرفته ووجده ميتًا بسبب تعاطي جرعة زائدة من الهروين.

في تطورات جديدة، وفاة فوز وعدولة اللات، التي يجسد دورهما الفنانتان انتصار وسلوى خطاب، بعد أن أقدمتا على الانتحار.

في الوقت نفسه، يستعد مصطفى شعبان لتسليم شحنة المخدرات لتجار الكيف بحضور جميع التجار وعائلة المعلمين الجنتل وشداد، اللذان يقومان بأدوارهما الفنية الفنانين أحمد بدير وطارق النهري.

تم كمين تنظيمه لتجار المخدرات عندما حضروا لاستلام بضاعتهم من المزرعة التي كان يُخفي فيها مصطفى شعبان المخدرات. تم الاتفاق مسبقًا بين شعبان والشرطة لضبطهم، وبالفعل تم ضبطهم وهم متلبسون. بعد ذلك، قرر مصطفى شعبان إعادة المحلات إلى أصحابها وتسليمها لتجار السمك مع منحهم كافة وصلات الأمانة. وبهذا، عادت الحياة من جديد إلى سوق السمك في القاهرة وميناء الأتكة بالسويس، وانتهى مسلسل "المعلم".

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.