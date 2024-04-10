الإفراج عن نيللي كريم بعد القبض عليها وترك مجال الطاقة والعودة لوظيفتها السابقة.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم المكون من 15 حلقة الذي تم عرضه على شاشة dmc الفضائية .

نيللي كريم تعترف بمهنة الطب النفسي

بدأت أحداث الحلقة الأخيرة بزيارة "فراولة " الطبيب النفسي " دكتور إبراهيم " صدقي صخر في عيادته واعترفت له بأن أحجار الطاقة ليس لها قدرة على شفائها ولكن أدويته المهدئة هي التي ساعدتها على الشفاء.

القبض على نيللي كريم

وذهبت " فراولة " لوالدها حجاج عبدالعظيم الذي أخبرها بأنه وجد قطع من الآثار والاحجار تحت المنزل وعندما وصلت " فراولة " تم القبض عليها ومعها شيماء سيف، وساعدها صدقي صخر للخروج من هذه المحنة وأحضر لها محامي للوقوف معها في القضية وبالفعل حصلت على إفراج بكفالة.

ابتعاد نيللي كريم عن مجال الطاقة

وبعد خروج "فراولة" قررت الابتعاد عن مجال الطاقة بعد أن خسرت جميع اموالها وجميع شركائها عادوا لوظائفهم السابقة وهي أيضا عادت لبيع العقارات خاصة بعد أن تم الهجوم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالنصب والدجل.

سعادة نيللي كريم بعلاقة صدقي صخر

وفي نهاية الحلقة اعترف "دكتور إبراهيم" صدقي صخر لـ "فراولة" بأن علاقته بطليقته اصدقاء فقط وطلب منها قبول العشاء معه في مكان هادئ ووافقت بكل فرح وهي تبادله نفس الشعور.



قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

