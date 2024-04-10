فيلم "شقو" يتصدر المركز الأول في وقفة عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ شقو ” المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات بوقفة العيد لينافس الأفلام المعروضة في عيد الفطر.

إيرادات فيلم شقو

وحصل فيلم “شقو” على إيرادات وصلت لـ 1،188،399 جنيه، فيما حقق فيلم" فاصل من اللحظات اللذيذة" إيرادات بمبلغ 617،472 جنيه، وفيلم “عالماشي” تصل الإيرادات إلى 134،121.

أحداث فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

نجوم فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.