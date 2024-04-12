الأوف سيزون..تعرف على جدول عرض الأعمال الدرامية بعد الانتهاء من رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم -



ودع الجمهور منذ يومين موسم دراما شهر رمضان المبارك، والذي حقق نجاحات كبيرة، ليستقبل موسم الأوف سيزون في دراما الصيف.



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الأعمال



مسلسل دواعي سفر

طرحت منصة "watch it" الإعلان الترويجي لمسلسل دواعي سفر، وعلقت المنصة قائلة:«استنوا مسلسل دواعي السفر قريبا».

قصة مسلسل “دواعي سفر”



مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

مسلسل إنترفيو



وتستعد منصة watch it لعرض مسلسل "إنترفيو " وهو أول بطولة مطلقة لرنا رئيس وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.

طاقم عمل مسلسل "إنترفيو "



ويشارك فى بطولة مسلسل إنترفيو مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب وهم كل من:رنا رئيس،خالد شباط

،محمد العمروسي،ديانا هشام، مونيكا ألفونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، تأليف أمينة مصطفى،مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، إخراج أحمد خالد أمين





مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

أعلن صناع العمل عن طرح الجزء الثاني من المسلسل قريبًا على أن تكون أولى حلقات عرضه في 25 أبريل الجاري،



والمسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفي خاطر، ومحمود حافظ، وميرنا جميل، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.