كريم السبكي يروج لأغنية "فاصل من اللحظات اللذيذة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المخرج كريم السبكي عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات الصور إنستجرام و عبر الصفحة الرئيسية للسبكي للإنتاج عبر موقع التواصل فيس بوك عن أغنية فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” إنتظروا اغنية مبروك يا ابن المحظوظة غناء أحمد سعد من فيلم فاصل من اللحظات للذيذة غدًا الساعة ٦ مساء على يويتوب وجميع المنصات الدجيتال "

المخرج كريم السبكي

أبطال فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ”

شارك في بطولة فيلم “ فاصل من الاحظات اللذيذة ” الفنان هشام ماجد، الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم “ شقو”

من جانب يشارك كريك السبكي في سباق عيد الفطر المبارك بفيليمن مختلفين فيلم “ شقو” وفيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة".

أبطال فيلم “ شقو”

شارك في بطولة فيلم “ شقو” الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني والفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح وعدد آخر من الفنانين و الفنانات.