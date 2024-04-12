فن ومشاهير

كريم السبكي يروج لأغنية "فاصل من اللحظات اللذيذة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المخرج  كريم السبكي عبر صفحته الشخصية عبر  موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات  الصور إنستجرام  و عبر الصفحة الرئيسية  للسبكي للإنتاج عبر موقع التواصل فيس بوك عن أغنية  فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” إنتظروا اغنية مبروك يا ابن المحظوظة غناء أحمد سعد من فيلم فاصل من اللحظات للذيذة غدًا الساعة ٦ مساء على يويتوب وجميع المنصات الدجيتال "

المخرج كريم  السبكي 

أبطال  فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” 

شارك في بطولة فيلم “ فاصل من الاحظات اللذيذة ” الفنان هشام ماجد، الفنانة هنا الزاهد، الفنان  محمد ثروت،  الفنان  بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

فيلم “ شقو” 

من جانب يشارك كريك السبكي في سباق عيد الفطر المبارك بفيليمن مختلفين فيلم “ شقو” وفيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة".

أبطال  فيلم “ شقو” 

شارك في بطولة فيلم “ شقو” الفنان عمرو يوسف والفنانة  دينا الشربيني والفنانة أمينة  خليل والفنان محمد ممدوح وعدد آخر  من الفنانين  و الفنانات. 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا