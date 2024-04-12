أوين ويلسون يستعد لمسلسله الجديد من انتاج أبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم الكوميدي الشهير أوين ويلسون للعودة للعمل بالدراما من جديد عبر مسلسل تنتجه شركة أبل ويطرح للعرض عبر منصتها الرقمية.

ووفق ديد لاين، المسلسل الجديد ستدور احداثه حول رياضة الجولف، وأعلن عن ضم الممثل الشاب بيتر داجر ضمن ابطاله.

وضمن مشروعات منصة أبل القادمة، وقعت جيسكا شاستين عقدا للظهور في بطولة عمل تليفزيوني جديد من انتاج شبكة أبل بلص، يطرح بعنوان The Savant.

ووفق صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل سيتم انتاجه بأسلوب المسلسل القصير، وستجسد به شاستين شخصية محقق سري.

المسلسل ستستوحى قصته من رواية للكاتب Andrea Stanley طرحت في عام 2019 بنفس العنوان، وسيشارك في انتاجه مليسا جيمس.

مشاريع دراما جديدة

وضمن أحدث اعمال الدراما التي طرحت مؤخرا في هوليوود، مسلسل بعنوان Unstable، المسلسل من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2023 الجاري، ويضم في بطولته جون اوين لو وراشيل مارش وآرون برانش.

وإيما فيريرا وسيان كليفورد في أدور البطولة، وسيشمل المسلسل تقديم مجموعة مواسم مختلفة منه في المستقبل.

تجديد YOU

أيضا قررت شبكة نتفليكس تجديد مسلسل YOU لموسم خامس، بعد ما حققه الموسم الرابع من المسلسل من نجاح، حسب معدلات المشاهدة المرتفعة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن هذا الموسم الخامس من المسلسل، سيكون الأخير الذي يطرح من المسلسل للعرض عبر شبكة البث الرقمي الشهيرة.