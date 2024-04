نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وُلدتُ" ألبوم جديد للنجمة العالمية إليانا مع يونيفرسال أرابيك ميوزك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت المطربة العالمية إليانا Elyanna ألبومها الجديد "وُلدتُ". مع يونيفرسال ارابيك ميوزك.

يضم الألبوم تسع أغنيات هي "جننّي" و"كن نفسك" و"ليل يا ليل" و"يا إبن الإيه"، و"ولدت"، بالإضافة إلى إصدارات سبق وأن طرحتها إليانا مُنفردة في مراحل سابقة وحققت نجاحًا جماهيريا وهي "الشام" و"ماما إيه" و"Callin U(Tamally Maak)" التي سبق أن قدّمتها خلال حفلها الضخم في الـ El Rey Theatre في لوس أنجلوس، وهي عبارة عن Mash Up لأغنيتي "تملّي معاك" للنجم عمرو دياب و"I’m Calling You" لـOutlandish، هذا بجانب أغنية "Sad In Pali".

كما رافق الألبوم إطلاق فيديو كليب لأغنية "جننّي"، التي تم تصويرها تحت إدارة المُخرج Naghmeh Pour، بينما التوزيع الموسيقي لجميع أغنيات الألبوم لكل من فراس مرجية وMassari ونصري عطوي، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال ارابيك ميوزك Universal Arabic Music".



كشفت إليانا أنّ ألبوم "وُلدتُ" يُجسّد ولادة فنية جديدة لها قائلة: "هذا الألبوم هو بدايتي الفعليّة وله خصوصيّته وعالمه الخاص، وعلى الرغم من أنّه الألبوم الأوّل بالنسبة لي، إلاّ أنّه في الوقت نفسه إنبعاث وولادة جديدة لي. إنّه عمل فنيّ مُختلف وفريد يكشف أسرار إليانا. ومع أنّه مُستوحى من الإسبانيّة إلاّ أنّه يُثير الحنين ويحتفظ بالكثير من ثقافتنا ويُسجّل مُشاركة لجدّي. بالنسبة لي، هذا الألبوم رحلة بين الهويّة والحب والغضب والنسوية وهو مُستوحى من فلسطين ومن الشتات العربيّ.

كما أضافت إليانا:" "كلّ كلمة وكلّ إيقاع وكلّ لحن في الألبوم له قصّة، فكلّما إستمعت أكثر، كلما إكتشفت رسائل أكثر. إنّه بإختصار مشروع موسيقيّ تجريبيّ حرّ لطالما أردت إنجازه ولكنّني فضّلت الإنتظار حتى أكون جاهزة، والآن حان الوقت. وختمت إليانا بالقول: "أنا فخورة بإطلاق الألبوم وتسميته "وُلدتُ"، ويعني أنا وُلدت. إنها فقط بداية رحلتي الفنيّة".