نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارجو روبي منتجة لفيلم سينمائي جديد عن لعبة "مونوبلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة مارجو روبي عن مشروعها السينمائي القادم، والذي ستتولى به روبي مهمة الانتاج السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم من المقرر أن تدور أحداثه حول لعبة جماعية شهيرة تدعى مونوبلي، Monopoly، بمشاركة توم اكيرلي وجوسي مكنامرا.

وقريبا تجتمع النجمة مارجو روبي بالنجم كولين فاريل في مشروع سينمائي جديد يطرح بعنوان A Big Bold Beautiful Journey في اول تعاون سينمائي بين الثنائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المشروع سيكون أول عمل سينمائي لمارجو روبي بعد تجربتها الناجحة مع فيلم باربي.

وسيجمع قريبا تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الانتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها احداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد انباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.

دعم الاضراب

وكان أحدث ظهور لمارجو روبي بظهور لقطات لها من انضمامها لمسيرات اضرابات هوليوود، المطالبة بحفظ حقوق الممثلين والكتاب من تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صناعة السينما بالمستقبل، والتي أوسكت على أن تنتهي أزمته بالوصول لاتفاقات مشتركة بين الجانبين.

وذلك عبر لقطات لمارجو روبي من مشاركتها في مسيرات اضراب هوليوود، وكانت ترتدي قميصا ابيض يحمل شعار الاضرابات SAG-AFTRA.

دعم النجوم

وليست مارجو النجمة الاولى في هوليوود التي تبرز دعمها لهذا الاضراب، فسبق أن حرصت الممثلة جاسيكا شاستين على ابداء تضامنها مع حملة الاضراب الجارية حاليا في هوليوود، خلال حضورها لمهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، والتي بسببها تغيب الكثير من كبار الفنانين عن حضور المهرجان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها جاسيكا لنفسها مرتدية قميص يحمل شعار حملة الاضراب، خلال حضورها للدور الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.