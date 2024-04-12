نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يهنئ الجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك.



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له معلقًا: "جمعة مباركة ويوم جميل عالكل إن شاء الله ويارب عيد سعيد على الجميع ".

تامر حسني من حفل ختام كأس عاصمة مصر

أحيا نجم الجيل تامر حسني افتتاح حفل ختام كأس عاصمة مصر وذلك قبل بدء المباراة بين منتخب مصر وكرواتيا وذلك من استاذ مصر من المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتح بأغنية أنا مصري.

تامر حسني ري ستارت



أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني



كلمات أغنية 30 حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي