صابرين لـ "دوت الخليج الفني": 'أُعجبت بـ "مسار إجباري" قبل قراءة السيناريو بالكامل.. وعصام عمر ممثل حساس' (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت مشوارها الفني منذ نعومة أظافرها وهي طفلة بعمر الزهور، وتمتلك رصيدًا فنيًا متنوعًا، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ولعل أقربها للمواطنين والذي يعتبر علامة فارقة في مسيرتها الفنية، هو مسلسل "أم كلثوم" الذي جسدت فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق، إنها الفنانة صابرين، التي عادت إلى السباق الرمضاني بمسلسل "مسار إجبارى"، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصته الجديدة والمختلفة.

وتحدثت الفنانة صابرين في حوارها لـ "دوت الخليج الفني" عن أسباب تحمسها لمسلسل "مسار إجباري"، ورأيها في الأعمال الدرامية القصيرة، بالإضافة إلى رأيها في تجسيد الفنانة منى زكي لشخصية أم كلثوم في عمل سينمائي جديد، وأمور أخرى، وإلى نص الحوار:

كيف تم ترشيحكِ للمشاركة في مسلسل "مسار إجباري"؟

رشحتني للدور دينا كُريم، المنتجة الجميلة، حيث تواصلت معي وعرضت عليّ الدور، والتقينا بعد ذلك وتحدثنا كثيرًا، وقرأت أول ثلاث حلقات من المسلسل وأٌعجبت جدًا بالفكرة؛ لأنها جديدة ومختلفة وشعرتُ بالحماس لمعرفة باقي الأحداث.

جسدتي دور والدة عصام عمر في المسلسل.. حدثينا عن التعاون معه؟

تجربة المشاركة مع عصام عمر في هذا العمل مريحة للغاية، وشعرت إنه ابني في الحقيقة، وهو ممثل واعٍ وحساس أوي وفاهم الشخصيات ومثقف فنيًا، وهو وأحمد داش عاملين "ديو" رائع، وكانوا بيعملوا بهجة وحالة جميلة في موقع التصوير وفرحانه بيهم جدًا جدًا، هم يستاهلوا النجاح.

صورة من كواليس مسلسل مسار إجباري

ما رأيكِ في ظاهرة انتشار المسلسلات ذات الـ 15 حلقة؟

هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد شاركتُ في بداية ظهوري في العديد من المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة مثل "هالة والدراويش" و"ضمير أبلة حكمت"، و"ليلة القبض على فاطمة" وأعتقد أنّ هذه النوعية من المسلسلات تنال إعجاب المشاهد؛ لأنها تبتعد عن الملل أو التطويل في الأحداث.

كيف تلقيتِ خبر تقديم الفنانة منى زكي قصة حياة أم كلثوم في فيلم سينمائي، بعد تجسيدكِ لسيرتها الذاتية في مسلسل "أم كلثوم"؟

أهنئها من كل قلبي على هذا المشروع وأتمنى لها التوفيق والنجاح، وأتمنى أنّ يكون الفيلم متطرقًا إلى جوانب لم نشاهدها في المسلسل، وأعتقد أنه سيكون بإنتاج ورؤية حديثة عن زمان، وأنا متحمسة جدًا لرؤيته وأعتقد أنه سيكون عملًا مشرفًا.

وهل تابعتِ بعض المسلسلات خلال شهر رمضان؟

للأسف، لم أتمكن من متابعة سوى عدد قليل من المسلسلات بسبب انشغالي بتصوير "مسار إجباري" حتى اليوم العاشر من رمضان، ومن بين الأعمال التي تابعتها "صلة رحم" و"الحشاشين" و"نعمه الأفوكاتو"، وكنت أتمني مشاهدة مسلسلي " أعلي نسبة مشاهدة" و"أشغال شقة" ولم أتمكن من ذلك؛ بسبب ضيق الوقت.

ما هي مشاريعكِ الفنية الجديدة؟

ستشاهدوني قريبًا في فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم لا يتناول قضية الإلحاد؛ لأنها أكبر وأعمق من أن تُناقش في فيلم وإنما يحكي قصة شخص يمر بأشياء في حياته وقد يتعرض لها الكثيرون.