درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة درة أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وظهرت درة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان قطيفة باللون الموف الغامق واعتمدت على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.





أحدث أعمال الفنانة درة

وكانت قد أعلنت درة مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

"إثبات نسب" تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده، وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثياب محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

آخر أعمال الفنانة درة



يذكر أن آخر أعمال درة الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداثه في إطار إجتماعي شعبي حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي لكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقم عمل مسلسل "الأجهر"



المسلسل بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.