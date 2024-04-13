هند صبري تكشف عن كواليس أسرار حياتها الشخصية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة هند صبري خلال تصريحات تلفزيونية عن طلب الجمهور التصوير معها وعن جبر خواطر الناس، وغيرها من الأمور.



وقالت:" ساعات ببقى مش قادرة أتصور مع حد من الجمهور، بكون تعبانة أو شكلي وحش، وحصلي مرة شفت نجمة بحبها وجريت وراها في الشارع ومتصورتش معاها".

وأضافت: "ومن يومها أنا كرهتها وبقيت أعمل ده غصب عني وأتصور مع الناس حتى لو بيجي على طاقتي.. وفي ناس بتتصور عشان تاخد لايكات".

هند صبري تفضح عن موقف عن ابنتها الكبرى علياء



وتابعت:" بنتي علياء شولة، ومدرسة الدين والقرآن في البيت كانت بتغصبها تكتب بـ إيدها اليمين لأن ده حرام وهتدخل النار.. وأغلب الناس بتتربى على الخوف أكتر من السعي لمعرفة ربنا".





هند صبري تكشف عن موقفها من غزة

و أشار: "الصور اللي كنا بنشوفها من غزة هي صور لأول إبادة عرقية بتحصل على الهواء قدام العالم وللاسف العشرات الاف دفعوا الثمن بس ارواحهم خالدة ".



آخر أعمال هند صبري



وتنتظر هند صبري عرض الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: هاني عادل، طارق الأبياري، أحمد طارق، سوسن بدر، ندى موسى، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري.