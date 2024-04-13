أسامة كمال يقدم فقرة جديدة عن جذب الاستثمار الأجنبي في "مساء dmc"

القاهرة - محمد ابراهيم - يناقش الإعلامي أسامة كمال، في فقرة جديدة ومميزة اليوم السبت، كيفية جذب الاستثمار الأجنبي من وجهة نظر الشباب، والتطرق للعديد من الأفكار الشبابية سعينا للأفضل.

ويبحث الإعلامي أسامة كمال، في حلقة اليوم السبت من برنامجه مساء "dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، خارج الصندوق وخارج الإطار المألوف عن عقول وافكار غير تقليدية لحل ازمات مصر ويضعها امام أصحاب القرار.

تفاصيل الفقرة الجديدة



ويقدم أسامة كمال فقرة جديدة لأول مرة في التاسعة مساء السبت في "مساء dmc"، ويستقبل تساؤلات الجمهور وآرائهم وتعليقاتهم في هذا الشأن.

مواعيد عرض برنامج مساء DMC



ويذكر أن الإعلامي أسامة كمال، يقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.