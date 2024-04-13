'بحس اني رايح بيتي'.. أحمد جمال سعيد يكشف عن تجربته في كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن تجربته في مسلسل "كامل العدد"، وأشار إلى أنها من أجمل الأشياء التي حدثت له.



وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "فريق عمل المسلسل عبارة عن أسرة، الناس دي بحس معاهم إني رايح بيتي مش رايح التصوير".

واستكمل: "يعني مثلا أنا كنت بتضايق أوي لما أكون رايح لوكيشن التصوير، علشان أصور مشهد ولا مشهدين، أنا الحقيقة مش عاوز كدة، لدرجة إني كنت بدور على أي حاجة أعملها جوه عشان أقعد معاهم".

قصة مسلسل كامل العدد:



شهدت أحداث مسلسل "كامل العدد" الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة مؤثرة منذ بدايتها، وكشفت ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بكل ما حدث، ويتصالحا أخيرًا، وتعتذر له لإنها لم تصدقّه من البداية.

فريق عمل كامل العدد:



يضم المسلسل المصري "كامل العدد" كوكبة رائعة من الممثلين، بجانب النجمة دينا الشربيني مثل شريف سلامة، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسعاد يونس، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش



أحمد جمال سعيد صيد العقارب



شارك أحمد جمال سعيد خلال السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب" وحقق به نجاح كبير، ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، محمد علي رزق، محمود عبدالمغني، سهام جلال، أحمد ماجد،وغيرهم والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع، وتدخل في العديد من الصراعات مع عائلتها وعائلة زوجها.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد كان مشاركته في حكاية ماتيجي نشوف إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود والذي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت من بطولة هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، نبيل عيسى، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، تأليف سارة مصباح وولاء أمين، إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري