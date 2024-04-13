نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها.





وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر كشف بطنها ونسقت معه جيبة قصيرة بنفس اللون، حافية القدمين.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان للهادئة للغاية.

أعمال نسرين طافش المقبلة





وتنتظر الفنانة نسرين طافش عرض مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود وآخرين، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

أعمال نسرين طافش في السينما

عرض للفنانة نسرين طافش مؤخرا في السينمات فيلم "السيستم"، الذي تلعب فيه دور فتاة جميلة واثقة في نفسها وتعرف ماذا تريد أن تفعل، لكنها مرت بفترة في حياتها بمواقف جعلتها لديها عقدة من الرجال، الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

وايضا شاركت في فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي،ويشارك في العمل كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف وإنتاجسمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

آخر أعمال نسرين طافش

والجديرأن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل “دون مقابل” يدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يتناول بطولات رجال الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن، ويظهر خلاله هاني رمزي بشخصية ضابط شرطة متقاعد، المسلسل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش بطولات قوات الأمن في التصدي لقوى الإرهاب وأعداء الوطن،حيث يظهر هاني خلاله بشخصية ضابط شرطة متقاعد، بينما تجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، أما نسرين طافش فتظهر بدور إعلامية وزوجة هاني رمزي.

وفي سياق متصل، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه، ودارت أحداث المسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسية ودينية واجتماعية.