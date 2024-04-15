عزيز عبدو يطرح "مرسوم في أحلامي"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم اللبناني عزيز عبدو " king of Arab pop" أغنيته الجديدة "مرسوم في أحلامي" على جميع المنصات العالمية والتطبيقات الرقمية بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية وبعض الإذاعات العربية.



نجاح أغنية مرسوم في أحلامي

"مرسوم في أحلامي" من كلمات أدهم معتز وألحان تيام علي وتوزيع هادي شرارة الذي وزعها بطريقة عالمية حيث دمج الموسيقى الشرقية والغربية وخاصة اللاتينية، وحظيت بتفاعلًا واستحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور العربي.

تصوير الأغنية في بلغاريا

تم تصوير الأغنية في بلغاريا بإشراف المخرج العالمي luydmil llarionov، حيث إستطاع أن يقدمها بصورة متجددة وممتعة للنظر والبعيده عن الطرح الدرامي من حيث الأماكن المليئة بالحياة والألوان واللوحات الراقصة.

كما أنه أشاد بأداء عزيز المحترف بالتمثيل والإستعراض وأكد على أنه فنان شامل وهذا ما دفعه على التركيز على قدراته المتميزة.

نسبة مشاهدة الاغنية

والجدير ذكره أن الأغنية حققت نسبة مشاهدات عالية على جميع المنصات التي طرحت عليها حيث تخطت جميعها الـ ٣ مليون مشاهدة في أيام قليلة فقط.



بعد نجاح أغنيته السابقة "لو يجي الليل" التي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة على تطبيق يوتيوب العالمي، أطلق النجم باللهجة المصرية بالتزامن مع حلول الاعياد لإسعاد جمهوره ونشر الاجواء الايجابية المفرحة.



