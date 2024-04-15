نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يشيد بموهبة دنيا ماهر في مسلسل "كوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان محمد إمام، بموهبة الفنانة دنيا ماهر، بعد تعاونها معه في مسلسل كوبرا، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

محمد إمام يشيد بموهبة دنيا ماهر في مسلسل كوبرا

اكد محمد إمام ان دنيا ماهر ستصبح من أهم نجمات مصر نظرًا لمواهبتها الطاغية، وشارك متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسل كوبرا، تجمعه بالفنانة، وعلق عليها قائلًا: دنيا ماهر، أداؤها جميل، وطبيعي في كل أدوارها، سواءً كوميدي أو دراما، عيطت عياط في المسلسل يكفي 10 مسلسلات، هتبقى أهم نجمات مصر.

تفاصيل مسلسل كوبرا

ومسلسل كوبرا عرض في السباق الرمضاني لهذا العام وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر، مسلسل كوبرا، بطولة الفنان محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

أحدث أعمال دنيا ماهر

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة دنيا ماهر في مسلسل «صلة رحم» والذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار، ويجري المخرج تامر نادي التحضير له، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، يشارك في بطولته إياد نصار وإنجي المقدم،أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، ومن إخراج تامر نادي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، وايضا شاركت في مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» يناقش الخلافات الزوجية في إطار اجتماعي كوميدي، وتعاقد على المشاركة به حتى الآ

ن شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، آية سماحة، ودنيا ماهر، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف كريم كيمز، وإخراج محمد أمين.

اخر أعمال محمد إمام

وكان اخر اعمال محمد إمام، هو فيلم أبو نسب، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، وتناول العمل في إطار كوميدي، وشارك في بطولته، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

آخر أعمال دنيا ماهر

وايضا آخر أعمال دنيا ماهر مشاركتها في فيلم «البعبع» والذي يضم مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.