نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين ومحمد ثروت أبطال فيلم "إتنين × واحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان سامح حسين والفنان محمد ثروت لتجربة فيلم جديد يحمل إسم إتنين × واحد، حيث بدأ تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها.

أبطال فيلم إتنين × واحد

وفيلم “إتنين × واحد” يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين، ومحمد ثروت، وسهر الصايغ، وعبير صبري، ومحمد جمعة، وعلاء مرسي، وباسم سمرة، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وسما إبراهيم، وشاهيستا سعد، ويوسف عامر، ومايا فارس، اشراف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحي عبد المقصود، ومحمد أبو السعود، وإخراج أحمد عبد العال، وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور، وننشر الصور الأولى من العمل الذى يواصل أبطاله تصويره خلال الأيام المقبلة.

وقال المنتج إسحاق إبراهيم الفيلم يحمل عدد من المفاجئات ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خلال عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم إتنين × واحد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال.

آخر أعمال الفنان سامح حسين

يعتبر المسلسل الإذاعي "أنا وأخواتي على ابن عمي"، آخر أعمال الفنان سامح حسين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول «حسام» الذي يقضي حياته في فكاهة ولا يأخذ شيئًا على محمل الجد، لكن يموت جده ويضطر إلى التعامل مع خاله لأخذ نصيبه في الميراث، لكن تتفق بنات خاله عليه وتتصاعد الأحداث الكوميدية.

كما كشف سامح حسين عن عمل جديد يستعد له من تأليف زوجته وقال: "مراتي هي حياتي وهي شايلة مسؤوليتنا ومتطلبات البيت وهى ست بيت هايلة وبرة البيت مشرفة وبنعمل مسلسل وفيلم حاليا من تأليفها".



جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين لتقديم برنامج مميز على قناة CBC قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا، على أن يذاع الفترة المقبلة.