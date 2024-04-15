نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمد زاهر يعلق على نجاح "نعمة الأفوكاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل أحمد زاهر ضيفًا على برنامج كلام نواعم، الذي يُعرض على قناة mbc ومنصة شاهد، وكشف كواليس مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي جمعه بـ مي عمر، قال: لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير لنعمة الأفوكاتو، ولكن كنت أشعر بالتأكيد أن العمل سينجح بسبب التعاون مع المخرج محمد سامي الذي يضمن هذا النجاح، وكان المسلسل هو ثامن عمل يجمعني به وبيننا كيمياء وتفاهم كبير.

احمد زاهر يكشف كواليس تعاونه مع مي عمر

وواصل: كنت كاره شخصية صلاح اللي قدمتها في المسلسل وماكنتش عايزة أعلمها، ولكن قمت بدراسة هذه الشخصية جيدًا حتى أصنع لها مبررات لما تقوم به، وإن لم أفعل ذلك فلن أستطيع تقديم الشخصية، حيث حاولت التعاطف معها من أجل إتقانها على الرغم من كره الناس لها.. تعاونت مع مي عمر بشكل مباشر في مسلسلي لؤلؤ ونعمة الأفوكاتو ولكن اجتمعنا في أعمال أخرى لم نكن نتقابل خلال أحداثها، ولؤلؤ حقق نجاحًا كبيرًا وقتها وحصد نسب مشاهدة عالية تجاوزت أعمال تشارك في الموسم الرمضاني، وتجمعني بـ مي كيمياء كبيرة ويمكننا تكرار تجربة التعاون سويًا مجددًا بأدوار مختلفة ما دام نحقق النجاح بهذا الشكل.

قصة نعمة الأفوكاتو

نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، جسد خلاله أحمد زاهر شخصية صلاح بائع المنبهات الذي يتحول بعدها إلى رجل غني مع تتابع الأحداث، وهو زوج مي عمر التي تلعب دور المحامية نعمة ضمن العمل، ويدخلان سويًا في صراعات عديدة.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإنتاج مها سليم، وموسيقى تصويرية هيثم نبيل

احدث اعمال أحمد زاهر

ومن ناحية اخري، نافس أحمد زاهر خلال الموسم الرمضاني الماضي أيضًا بمسلسل محارب، الذي تعاون من خلاله مع حسن الرداد لأول مرة في مسيرتهما الفنية، وقدم خلاله زاهر شخصية المحامي حسام الجيوشي الذي دخل في صراعات عديدة مع الرداد الذي لعب دور عزيز محارب، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.