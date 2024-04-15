نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخطف الانظار بتنورة قصيرة سوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة هيفاء وهبي، جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة جديدة من صورها خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، بجوار أحد المباني المميزة بأسلوبها المعماري.

أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

واطلت هيفاء وهبي في الصور بتنورة قصيرة سوداء، نسقتها مع قميص أبيض طويل، وجاكيت أسود طويل، مع قلادة طويلة باللون الفضي، وأضافت للإطلالة نظارة شمسية تاركة شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت حذاء أسود اللون بكعب عريض وطويل.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، بدءت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أرض جنهم"، بطولة وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة، وتدور أحداث فيلم "أرض جهنم" في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان أغنياتها "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ومن ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد، وايضا شاركت في فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023،الفيلم بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

كلمات اغنية وصلتلها

وصلتلها خلاص وضمنتها فصفك

فرحت راكنها فوق رفك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها وبعد ما بينت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها قلق فحياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

498708_0

498703_0

498702_0

498696_0

498701_0

498694_0

498700_0

498693_0

498699_0

498692_0

498698_0

498697_0

498691_0

498690_0

498695_0

498689_0

498688_0