نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح عرضه الأول.. تعرف على موعد العرض الثاني لـ "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني نجاحًا كبيرًا في العرض الأول له خلال الماراثون الرمضاني 2024 وذلك عبر قناة Cbc وCbc دراما.

ويبدأ العرض الثانى لمسلسل عتبات البهجة على قناة cbc الفضائية في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد الساعة 2 صباحًا، فيما يعرض على قناة cbc دراما الفضائية في تمام الساعة 11 مساءً ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.