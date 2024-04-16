نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا عبدالعزيز تهنئ مراد مكرم بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز الفنان مراد مكرم بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت صورة لهما.





وشاركت دنيا عبدالعزيز صورة لها برفقة مراد مكرم، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي العزيز، أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالنجاحات ".





أحداث أعمال دنيا عبدالعزيز

شاركت دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل المداح الجزء الرابع.

تفاصيل المسلسل

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز





ويذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدورأحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي،تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.