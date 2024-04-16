ناصيف زيتون ورحمة رياض معا من جديد في "ما في ليل"

القاهرة - محمد ابراهيم - بأوّل لقاء لهما في ستار أكاديمي حيث كانت بداية مشوارهما الفني، أسّس كل من ناصيف زيتون ورحمة رياض نجومية خاصّة وجمهور من المحبين في العالم العربي وكانت لهما خطوات ثابتة.



اجتمعا بخطوة ثانية تحت راية شركة إدارة الأعمال "Music Is My Life" وشركة حيث أطلقا تباعًا الأغاني الضاربة وشكّلا فريقًا ناجحًا على مستوى العالم العربي ككلّ.

فنتيجة ذلك اجتمعا على النجاح أيضًا في أهم المهرجانات للجوائز عن جدارة حيث كرّما عن أقوى أعمالهما بعد تصويت الجمهور الكبير.

أمّا الآن، أعلنت حملة "سوا من جديد" عن أغنية مشتركة بين رحمة وناصيف تحت عنوان "ما في ليل"، التي هي من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ وهي من إنتاج شركة ناصيف زيتون T-start للإنتاج حيث تباعًا ستطلق الشركة عدّة أعمال بإشراف فني من ناصيف.

صوّر فيديو كليب "ما في ليل" بين لبنان وتركيا تحت عدسة المخرج ريشا سركيس الذي سلّط الضوء على سحر وجاذبية كلّ من النجمين ناصيف ورحمة. فإنّ الكلام والأداء حالمين بين صوتين أضافا على التعبير الحب والإحساس النابع من القلب.

لمشاهدة الكليب على قناة ناصيف زيتون الرسمية على يوتيوب:



وكشفت صفحات لجمهور النجمين أن الأغنية الجديدة التي يبدو بأنها ستكون حزينة من كلمات فادي مرجان، ألحان حسن عيسى وقد تم تصوير الكليب بين تركيا ولبنان مع المخرج ريشا سركيس، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المفاجأة الجميلة من النجمين ونالت إعجاب الآلاف منهم، مؤكدين أنهم بانتظار هذا الحدث الجميل والأغنية والكليب، متمنيين لهما النجاح

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