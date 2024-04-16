نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ بطلة أمام سامح حسين وثروت في فيلم اتنين × واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة سهر الصايغ بطلة في فيلم اتنين × واحد، مع كل من الفنان سامح حسين ومحمد ثروت حيث بدأت تصوير عدد مشاهد.

دور سهر الصايغ في فيلم اتنين × واحد

وكشفت سهر الصايغ عن تفاصيل دورها حيث تجسد من خلاله فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، وهي تعمل معه بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكي تساعده فهى إبنته الوحيدة ومرتبطة به إرتباط كبير.

أبطال فيلم اتنين × واحد

ويشارك في الفيلم أيضًا كل من الفنانة عبير صبري ومحمد جمعة وعلاء مرسي وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وإنتاج إسحاق إبراهيم وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور.

أحداث فيلم اتنين × واحد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.

آخر أعمال سهر الصايغ

يذكر أن تألقت سهر الصايغ في الموسم الرمضاني الماضي بعملين دراميين حققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا وهما المداح “أسطورة العودة” حيث جسدت شخصية الجنية مليكة التي تحاول الانتقام من صابر المداح وشاركها في العمل حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد خالد صالح، حنان سليمان، هبة مجدي، هلا السعيد، محسن محيي الدين، وشاهيستا سعد، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تألقت في مسلسل المعلم أيضًا من خلال شخصية زمزم زوجة مصطفى شعبان وشاركها في العمل مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير، والعمل الدرامي من إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي.