نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تكشف عن نصيحة والدها وسر عودتها للفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة سيمون في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج كلمة آخيرة، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.



وتحدثت سيمون عن سبب عودتها للفن ودورها في مسلسل صيد العقارب، وغيرها من الأمور.

وقالت:" سعيدة جدًا بشخصية "سماسم" بمسلسل "صيد العقارب"، وعلاقتي بالفنانة غادة عبد الرازق قديمة منذ البدايات وتربطنا علاقة إنسانية أكتر من أي حاجة".

وأضافت: " أبويا قالي نصيحة وهي اتبعي إحساسك بمعنى أني لو محستش إني عاوزة أعمل حاجة مش لازم أسباب فأنا لو إحساسي قالي ماعملش حاجة".



وتابعت:" أقول لا بغض النظر عن علاقتي القديمة بالفنانة غادة عبد الرازق لي الفخر أني عملت معاها، وأنا عايزة أشتغل بس لو إحساسي قالي لا فخلاص".



سيمون تكشف عن تحمسها لمشاركتها في صيد العقارب

وأشارت: " أول الأسباب أن غادة معانا وهي طول الوقت كانت بتقولي هتيجي هنشتغل وأنا بحب اللي يحبني لدرجة الإصرار".



وواصلت:" العامل الثاني هو التركيبة كلها ويهمني في أي عمل بالذات في التمثيل لأنه مختلف عن الغناء فالأخير أنا بطلة نفسي لكن في العمل الجماعي ".

واختتمت:" العنصر اهم الذي شجعني هو وجود غادة عبد الرازق وأبطال ثقال من أجيال مختلفة بالإضافة للكاتب باهر دويدار الذي لم أكن أعرفه إلا ككاتب لكن عندما التقينا أحببته على المستوى الإنساني بالإضافة للمخرج أحمد حسن".



أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث المسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.



أبطال مسلسل صيد العقارب



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.