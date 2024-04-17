نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة أحمد ضيفة "بالخط العريض" في هذا الموعد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تحل النجمة سميرة أحمد، ضيفا في أولى حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج بالخط العريض، الجمعة القادمة، وتفتح سميرة، صندوق الذكريات وتحكي الكواليس لأول مرة على جزأين.

وفي الحلقة الأولى تتحدث الفنانة القديرة عن كواليس أفلامها خاصة أن جسدت بطولة ٦ أفلام من أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتتحدث الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة لأول مرة، وكيف تعيش الآن، وتقضي يومها داخل منزلها، وبصحبة أصدقائها في النادي.

وكشف سميرة أحمد لأول مرة تفاصيل علاقتها مع المطرب الراحل فريد الأطرش، وحقيقة غنائه أغنية "يا أبو ضحكة جنان"، ‏لها، وكشفت سميرة أحمد: فريد كان يغني أغنية قالتلي بكرة.. أنا ساعات أنام فيها وبعدين يقولي إيه رأيك؟ أسمع شوية وعيني تغفل.

وتحدثت الفنانة القديرة أيضا في حلقة الجمعة المقبلة، عن سبب رفضها تجسيد دور فتحية الشغالة في فيلم البنات والصيف، بطولة الراحل عبدالحليم حافظ، وسر قبولها للعمل مرة أخرى.

وكشفت سميرة أحمد كواليس العمل مع كبار الفنانين في الزمن الجميل ومن بينهم زكي رستم، وقالت: حسن يوسف يقابلني دلوقتي يقولي تعرفي سناني مركبتش من قلم زكي رستم في أحد الأفلام.

آخر أعمال سميرة أحمد

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة سميرة أحمد مسلسل ماما في القسم، والذي كانت تدور أحداثه حول أب يحاول إعادة العلاقات بين أبنائه ووالدتهم ومعالجة بعض مشكلات المجتمع في إطار كوميدي، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، وبطولة سميرة أحمد، محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، أحمد فهمي، أحمد وفيق.