نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها أمس.. غادة عبد الرازق تتصدر "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة غادة عبد الرازق تريند “جوجل” بعد أن حلت مساء أمس، في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" بالإضافة لنجوم وصناع مسلسل "صيد العقارب"، على شاشة ON، الذى عرض على شاشات المتحدة في رمضان.



قالت غادة عبدالرازق خلال لقائها، أنها تعاني كثيرًا في حياتها بسبب التمثيل، وأنها تخضع للعلاج عند طبيب نفسي منذ 35سنة، مُعلقة: "أنا معنديش استقرار نفسي أنا ست مريضة وبتعالج بقالي 35 سنة فمينفعش تقوليلي استقرارك النفسي لإني معنديش استقرار نفسي ولا عندي استقرار عاطفي ولا عندي استقرار في اي حاجه.. معنديش".



قصة مسلسل “صيد العقارب”



وظهرت الفنانة غادة خلال أحداث مسلسل “صيد العقارب” بشخصية جديدة ومختلفة تجسد دور تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟



مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.