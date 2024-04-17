غادة عبد الرازق: العقرب اللي ظهر معايا في صيد العقارب كان صديقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 10:28 صباحاً - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن كواليس تعاملها مع العقارب في مسلسلها صيد العقارب، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي: العقرب اللي ظهر معايا في صيد العقارب كان صديقي، وكانوا في التصوير بيعذبوهم عذاب بشع وطلعوا بيكهربوهم عشان السم ينزل من الذيل، واتدربت 5 دقايق بس عشان أقدر أتعامل معاهم، أنا مخوفتش منه، وأنا بصور فيه عقرب وقع نزلت جبته من على الأرض، ومفيش راجل واحد من الـ 150 فرد اللي قدامي اتحرك من مكانه وجه يساعدني.. قولتلهم فعلا في ضهري رجالة.

وأضافت غادة عبد الرازق: بتضايق من الناس اللي دايما عايزين يشوفوني في دور شخصية قوية بتكسر كل اللي حواليها.وتحدثت غادة عبد الرازق عن مسلسلها صيد العقارب، قائلة: مسلسل صيد العقارب كسر نحس نجاحات كبيرة عليا جدا، كنت عاوزة أتجاوزها وده اللى كنت بتمناه لأن تجاوز سقف النجاحات المحقق وتحقيق الأفضل كان نحس ولازم أتخطاه بنجاح أكبر.

واختتمت غادة عبد الرازق حديثها قائلة: مش كل لبسي في المسلسل كان براندات، فيه حاجات كنت لابساها وحاطة عليها علامة زارا، هو مش بالغلو، المفروض إني في العمل أبويا راجل غني غنى فاحش، فطبيعي يبقى عندي ذوق في اللبس.