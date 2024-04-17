انت الأن تتابع خبر مودل كليب وائل كفوري تخطف الأنظار بجمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت المودل التي أطلت في كليب الفنان اللبناني وائل كفوري الجديد الأنظار بجمالها.

المودل هي فانيسا باز وجذبت الأنظار إليها بسمارها الجميل ولون عينيها أيضاً، في كليب "الوقت هدية".

وصل كليب اغنية "الوقت هدية" الى 2 مليون و882 ألف مشاهدة على يوتيوب، بعد 12 يوم على طرحه عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، والكليب من إخراج دان حداد.

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ويقول مطلع أغنية "الوقت هدية :"يا وقت اللي عم يمرق، على مهلك روق شوي، عشت وشفت، كل البشر، حافظهن كرجة ميّ..

غير البشر كلهن هي

في شعور جديد عليي

نظرتها ضحكتها

علّموني الوقت هدية

من نظرة صرت الناس

من عيونها بعرف سرها

واللي جوا بقلوبن

مش متل اللي مبيّن برّا

شفت بقلبها يلّي

ما شفته قبلها بالمرة

هيّي غيرهن كلهن هيّي

في شعور جديد عليّي

نظرتها ضحكتها

علّموني الوقت هدية" .