نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويل سميث يفاجئ جمهور حفل كوتشيلا بفقرة غنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ النجم ويل سميث الجمهور الحاضر بمهرجان كوتشيلا الموسيقي، بمشاركته بفقرة غنائية في حفل موسيقي لمغني الراب جي بالفين.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور سميث على المسرح بإطلالته الشهيرة من أفلام مين ان بلاك.

ويواصل النجمين ويل سميث ومارتن لورانس تصوير مشاهد الجزء الرابع المنتظر من فيلم Bad Boys 4.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد في مدينة ميامي استعدادًا لطرحه للعرض خلال عام 2025 المقبل.

وإنطلق رسميًا تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم ويل سميث، ليستكمل من خلاله سلسلة أفلام bad boys الشهيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة لسميث من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يطرح كجزء رابع، بمشاركة مارتين لورنس في دور البطولة.

نجم جديد

وتقرر رسميًا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام ‘BAD BOYS ، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة إريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الأحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

فانيسا هادجينز

كما أكدت الممثلة الشابة فانيسا أنها ستعود لتجسيد شخصيتها التي ظهرت بها ف فيلم bad boys 3، بعد الإعلان عن التحضير لجزء 4 من السلسلة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الدور الذي جسدته فانيسا في الجزء الثالث، ظهرت به كخبيرة في الأسلحة بجانب ويل سميث ومارتن لورانس.