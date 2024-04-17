نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شقو" في المقدمة.. تعرف على ايرادات موسم عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال موسم عيد الفطر المبارك لعام 2024، حقق فيلم "شقو" إيرادات مذهلة متصدرًا قائمة الأفلام.

الفيلم بطولة عمر يوسف، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وجمع إيرادات بلغت 42 مليونًا و589 ألفًا و428 جنيهًا مصريًا في جميع دور العرض بمصر.





في المركز الثاني، جاء فيلم "اللحظات اللذيذة" الذي شارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغادة إبراهيم. سجل الفيلم إيرادات بقيمة 30 مليونًا و302 ألفًا و178 جنيهًا مصريًا.





أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، انتصار، محمد رضوان، عبد الله مشرف، وإسماعيل فرغلي، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 8 مليون و956 ألفًا و435 جنيهًا مصريًا في أول أسبوع من عرضه.





في المركز الرابع، ظهر فيلم "أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، والذي سجل إيرادات بلغت مليونًا و906 آلاف و322 جنيهًا مصريًا.





يُظهر هذا الترتيب النجاح الكبير الذي حققته هذه الأفلام في موسم عيد الفطر، حيث استقطبت جمهورًا كبيرًا وحققت إيرادات عالية في دور السينما المصرية.