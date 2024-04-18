أحمد عبد العزيز يتصدر تريند إكس لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 08:33 صباحاً - تصدر الفنان القدير أحمد عبد العزيز تريند موقع التغريدات "إكس" تويتر " سابقًا وذلك بعد ظهوره الأخير في عزاء الفنانة القديرة الراحلة شيرين سيف النصر وانفعاله على أحد المعجبين في العزاء.

و جاء رد النجم القدير أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية عن هذا التصرف أنه كان لا يقصد إهانته أو إنفعاله عليه الإ أن التصرف نتج من حزنه على صديقة عمره والحزن والصدمة يؤثران عليه في هذا الوقت.

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل “ الكتيبة ١٠١ ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٣.