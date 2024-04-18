نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المسرح الصيفي بالطور تمهيدًا لافتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، بمدينة طور سيناء، لبحث عدد من المشروعات الثقافية والفنية بالمحافظة، والوقوف على آخر مستجدات تطوير المسرح الصيفي بالمدينة، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وزيرة الثقافة تتفقد المسرح الصيفي

تفقدت وزيرة الثقافة والمحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور، حيث وجهت وزيرة الثقافة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمسرح استعدادًا لافتتاحه في احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة ليكون منارة ثقافية لأبناء سيناء ويحقق أهداف وبرامج العدالة الثقافية للوزارة.

أعمال التطوير بالمسرح

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال التطوير بالمسرح، والمباني والقاعات الخدمية الأخرى حيث يضم المسرح بعد تطويره قاعة للفنون التشكيلية والفنون الشعبية، ومبنى إداري، وقاعة كبار الزوار، وقاعة الندوات والمحاضرات، ونادي الأدب والمرأة، ومبنى أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، وشمل التطوير أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

كما تفقدت وزيرة الثقافة قصر ثقافة طور سيناء، ووجهت الوزيرة برفع كفاءة المسرح الشتوي بالقصر استعدادًا لاستقبال مشروع "سينما الشعب"، وخلال الجولة وتم تقديم عرض فني لفرقتي التلقائيين بطور سيناء، والتي قدمت مجموعة من أغاني التراث، بالإضافة لفقرة فنية لفرقة الفنون شعبية أطفال وتفقد معرض مشغولات بدوية ومنتجات سيناوية.

الخدمات الثقافية والفنية لأبناء جنوب سيناء

وأشادت وزيرة الثقافة بالتعاون البناء مع محافظة جنوب سيناء، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظة، وأكدت أن الوزارة تسعى دائما لتطوير المحتوى المقدم للجمهور، وتطوير المواقع الثقافية لتوفير بيئة عمل تدعم اكتشاف ورعاية الموهوبين وتقديم خدمات تحقق خطط التنمية المستدامة الشاملة للدولة المصرية، والتي تولي الجانب الثقافي اهتماما خاصا.

مكتبات متنقلة لوديان سيناء والتجمعات البدوية

وأشارت وزيرة الثقافة إلى خطط الوزارة لتسيير مكتبات متنقلة لوديان سيناء والتجمعات البدوية للوصول بالخدمات الثقافية لكل مكان بأرض سيناء العزيزة.

من جهته قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على متابعة سير العمل بالمشروعات الثقافية بالمحافظة، مشيدا بالتعاون بين المحافظة والوزارة والذي نتج عنه العديد من الفعاليات الثقافية مؤخرا، وأكد أن افتتاح المسرح الصيفي بالطور سيمثل حدثًا فارق للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، وسيستقبل الاحتفالات الكبرى والكثير من البرامج الفنية.

جاءت الجولة بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، وأمل عبد الله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وأحمد فريج مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

