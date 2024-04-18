نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحاب الجمل تعبر عن سعادتنا بنجاح مسلسل بيت الرفاعي وصدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادته بردود الأفعال على دوريها بمسلسل بيت الرفاعي ومسلسل صدفة، التي شاركت بهما في السباق الرمضاني الماضي، قائلة خلال تصريحات صحفية: الشركة المتحدة قدمت موسم درامي مميز خلال رمضان بصفة عامة، حرصت فيه على التنوع من خلال كم المسلسلات الموجود ما بين التاريخي والدرامي وكل الألوان الدرامية".

وتابعت رحاب الجمل: "سعيدة بمشاركتى ضمن مسلسلين هامين حققا قدرًا كبيرًا من المشاهدة، سواء فى بيت الرفاعي أو صدفة، واللذان حققا نجاحًا ملحوظًا بفضل كل العاملين في المسلسلين".

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي، حيث يجسد أمير كرارة خلال أحداث العمل شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.



تفاصيل مسلسل صدفة

وأما مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال رحاب الجمل

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

