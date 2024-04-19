أفلام من كان وتورنتو وكليرمون فيران في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصيرة 10

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أحمد جودة - القاهرة - عرض أول للفيلم المصري "الترعة" بعد الإشادة به في مهرجان كان السينمائي

تضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة والمقام في الفترة من الخامس والعشرين إلى الثلاثين من أبريل الحالي أفلام كثيرة شاركت في مهرجانات عالمية وعلى رأسها مهرجان كان السينمائي وكليرمون فيران ومهرجان ادفا وتورنتو.

تتنافس هذه الأفلام ضمن المسابقات الخمس للمهرجان وهى مسابقة الفيلم الروائي الدولي والوثائقي الدولي والتحريك ومسابقة الفيلم العربي إلى جانب تخصيص المهرجان لمسابقة أفلام الطلبة المصريين، حيث أكد محمد محمود رئيس المهرجان أن الدورة العاشرة تشهد اختيار مجموعة من العروض الأولى بمختلف المسابقات الدولية وبحضور صناع السينما على مستوى العالم.

(1) عروض عربية وعالمية أولى

فبعد أن شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي يعرض الفيلم المصري "الترعة" للمخرج جاد شاهين وهو العرض الأول في افريقيا ومصر،والفيلم عن قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

وفي المسابقة الدولية أيضا يشارك الفيلم السعودي "جناحا زرقاء اليمامة" من إخراج عبد العزيز آل سلطان في عرضه الأول بافريقيا.

ومن أفلام المسابقة أيضا الفيلم اللبناني "كنازي في منجم فحم" من إخراج دوان كاوكجي، والذي يشهد المهرجان أيضا عرضه الأول في الشرق الأوسط.

والفيلم العراقي "الغرفة 217" من إخراج سروشت أبراش في عرضه الأول في افريقيا.

وإلى جانب العروض العربية هناك عدد من الأفلام على مستوى العالم منها الفيلم السويسري الألماني "ست سنوات ثلاثة أشهر وإثنا عشر يوما" للمخرج إيليا باوماير وكاثرين فوشر والفيلم يعرض في المهرجان ضمن عرضه الأول في الشرق الاوسط، والفيلم المجري "إيجر 1552" للمخرج أتيلا ساس، والفيلم الإسباني "تكبير" إخراج جوردي كالفيت.

والفيلم الفرنسي "بكل إنسانية واجبة" من إخراج كاسبر تشيسينسكي وفيلم "جنازة باى –وو" للمخرج بيوم جيو لي من كوريا الجنوبية.

ومن انجلترا يعرض فيلم "النداء الأخير" إخراج هاري هولاند، و"هذا كل شئ لعيد الميلاد هذا" إخراج بيتر فولتشيف من بلغاريا.

والفيلم البلجيكي الإيطالي المشترك "الدورادو" إخراج ماثيو فولبي والذي يشهد مهرجان الإسكندرية عرضه الأول، وفيلم "علب" من مقدونيا للمخرجة أنجيلا ديميسكيا، ومن كندا يعرض "الذبيحة المقدسة" إخراج جان كلود لوبلان، وفيلم "مارثا" من بلجيكا إخراج ليو ميدارد. كما تشهد المسابقة أيضا عرض "أم وثت الذورة" من الفيلبين وسنغافورة وهو من إخراج سوني كالفينتو، وفيلم "بعيد" من آيسلندا.

(2) أفلام وثائقية

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية أيضا يعرض 8 أفلام بداية من الفيلم المصري "حواديت إيكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي، كما تتواجد السينما الإثيوبية من خلال فيلم إنتاج مشترك مع المملكة المتحدة وهو فيلم "قلادة" من إخراج روث هوندوما، ومن أوغندا وبإنتاج مشترك مع ألمانيا فيلم "كاتوجو" في عرضه العالمي العالمي، وفي المسابقة أيضا فيلم "أنا غرازيلا من إيطاليا والفيلم من إخراج جوزيبي أنتوني دي مارتينو، وفيلم "أرخميدس" إخراج نيكولاى فلوتسكي من روسيا، وفيلم "اللقطة المثالية:أنتاركتيكا" إخراج كوين هاليك والفيلم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن سويسرا وهولندا يشارك فيلم "المتسابق المختلط" إخراج جوناه عطالله، وفيلم "صومعة بودابست" للمخرج زوفيا باكزولاى إنتاج المجر. (3) أفلام التحريك 12 فيلما في مسابقة أفلام التحريك، وتشارك مصر في المسابقة من خلال فيلم "ليلة طويلة" إخراج أحمد عادل في عرضه الأول في مصر، ويعرض ضمن المسابقة أيضا فيلم "نهاية حرب" وهو فيلم إيطالي من إخراج سيمون ماسي، والفيلم الصيني "بوابة التنين" للمخرج وينكاى داون، ولأول مرة في مصر أيضا يعرض فيلم "أثقل طلب" وهو فيلم ألماني من إخراج بيتر بووينج، و"أوروبا بصفيحة" من إخراج صموئيل ألباريك وتوماس تريشيه من فرنسا، و"الجبل الوردي" للمخرج توماس كونستلر من اليونان،و "إثيل" إخراج بياتريس يجيي من سويسرا، والفيلم البلجيكي "الجنية الساحرة" إخراج سيدريك إيجودت ودافيد فان دي واى".

و"ميسوفي" من استونيا والفيلم من إخراج ليسي جرونبيرج، و"جارانو" إخراج ديفيد دوتيل فاسكو سا، وهو إنتاج مشترك بين البرتغال وليتوانيا، والفيلم الإسباني "النصف فقط" إخراج خورخي مورايس باييه، وأخيرا فيلم "حلم العروس" إنتاج الصين/ كندا والفيلم للمخرج جو تشانغ.

(4) أفلام عربية في مسابقة الفيلم العربي

يشارك نحو 9 أفلام منها الفيلم المصري "إلى ريما" للمخرج حسام جمال ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم، ومن مصر أيضا "أقولك على سر؟" للمخرج محمد علوي، ومن السعودية فيلم "شدة ممتدة" إخراج سلطان ربيع، ومن لبنان "رائع جدا" إخراج مارلين نعمان، ومن الجزائر "الطفطافة والمقنين" إخراج أمير بن صيفي، والفيلم السوري "أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي، والعراقي "غرفة صغيرة" من إخراج كميرن بتاسي، و"عذر أجمل من ذنب" للمخرج هاشم شرف من البحرين، ويشارك من الأردن فيلم "وذكرنا وأنثانا" للمخرج أحمد الياسر.

(5) ورشة تعليم الأفلام

وخلال فعاليات المهرجان قررت إدارة المهرجان المكونة من محمد محمود رئيسا وموني محمود المدير الفني ومحمد سعدون مدير المهرجان إقامة ورشة لتعليم الأفلام للأطفال حتى عمر الخامسة عشر، وستكون ورشة صناعة الأفلام القصيرة تحت إشراف الفنانة هاجر البدري، كما أعلنت إدارة المهرجان بأن مدربين الورشة هم الكاتب محمد كسبر، مدرب الكتابة، و⁠المخرجة نهي بظاظو، مدربة الإخراج و⁠المخرج أحمد سمير، مدرب التصوير وأمل مطر صانعة محتوى، مدربة المونتاج، و⁠عمرو الزعيم صانع محتوى، مدرب التلوين.