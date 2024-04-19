نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوني ديب ينفي اعتزاله التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى النجم الكبير جوني ديب ما تردد من شائعات بشأن اعتزاله التمثيل في الفترة الماضية بعد فشل فيلمه الاخير المستوحى من قصة حياة أحد ملوك فرنسا، ووفق ديلي ميل، في الوقت الحالي يصب جوني ديب تركيزه بشكل أكبر على نمط حياة أكثر هدوء، مع انتقاء اكثر لاعماله السينماية.

وعاد النجم جوني ديب للمشاركة كوجه اعلاني في حملة دعائية لماركة Dior، وأحد انواع العطور التي تنتجها الماركة الشهيرة، هذا النوع من العطور الذي يطلق عليه اسم Sauvage، كان جوني ديب الوجه الإعلاني الرسمي له، قبل أن يتم استبعاده رسميا بسبب ازمة قضية طلاقها من أمبر هرد، التي حصل في النهاية منها على رد اعتبار وتعويض.

وعلى العكس استكمالا لموجة المصالحة التي ينعم بها حاليا جوني ديب وسط اجواء الترحيب به من جديد في هوليوود، عاد للمشاركة في حملة دعائية جديدة بعد 8 سنوات على آخر حملة دعائية يقوم بها لنوع عطور ديور، وتقول "ديلي ميل"، أن الحملة الدعائية الجديدة، اعلنت عنها علامة ديو باسم رسمي The Call Of The Blazing Sun.

أحدث أفلام "ديب"

وكان قد عاد جوني ديب من جديد للسينما، عبر فيلم جديد بعنوان Jeanne du Barry، تدور أحداثه التاريخية في اطار من السيرة الذاتية.

والفيلم الجديد للنجم جوني ديب Jeanne du Barry، هو فيلم سيرة ذاتية يجسد به ديب دور الملك لويس السادس عشر.

الفيلم من اخراج مايوين ويشارك في بطولته، مخرجته مايوين في دور مادام دو باري، وبينيامين لافيرني، ولويس جاريل، وبير ريشار، وميلفيل بوبو، وباسكال جريجوري.

الفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض في انحاء العالم، خلال عام 2023 الجاري، وهو من الأعمال السينمائية المميزة التي ستشهد عودة قوية لجوني ديب.

عودة بعد غياب

ويترقب عشاق النجم الكبير جوني ديب عودته المرتقبة لعالم السينما، بعد سنوات قضاها بعيدا عن الاضواء، بسبب تعرضه للنبذ من صناع السينما في هوليوود بسبب قضية طلاقه من أمبر هرد التي استمرت لعدة سنوات.