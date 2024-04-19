انت الأن تتابع خبر ما حقيقة عقد قران شمس الكويتية على هذا الشخص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -انتشر على موقع التواصل الإجتماعي منشور لشخص يزعم عقد قرانه على الفنانة شمس الكويتية، وزعم هذا الشخص في منشور له: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله عقد قراني على الجميلة شمس الكويتية من اختارها الله لتكون شريكة حياتي، اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعله عقد تنعقد به سعادتنا وأتمم لنا حلو الأيام حبيبتي مبروك عليچ اني".

وبدورها، نفت شمس الكويتية، هذه الشائعة وردت عليه كاتبة: "الله لا يوفقك انا حتى في طبق اليوم ماشفتك وين خطبتك" .

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