نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لقب صلاح السعدني بـ عمدة الدراما المصرية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقدت الدراما المصرية والعربية اليوم واحدًا من أهم وأكبر نجومها، أمتعنا على مدار مشوار فني طويل بعدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة

حيث قدم أكثر من 200 عمل فني ترك من خلالهم بصمته الخاصة والمميزة، فـ لا يمكن أن ننسي حسن أرابيسك، العمدة سليمان غانم، والعمدة عبد القوي، وعرام، وغيرهم.

ومن ضمن عدة ألقاب حصدها السعدني خلال مشواره الفني إلا أن لقب عمدة الدراما هو الأكثر تداولًا وأحقية له، حيث قدم أكثر من دور لبس من خلالهما شخصية العمدة ليكون لقب "عمدة الدراما" هو اللقب الأساسي والأول له.

وقد نجح في تجسيد دور العمدة بجدارة من خلال إتقان الشخصية، وبالرغم من أن الدور واحد لكن استطاع السعدني أن يقدم شخصيات مختلفة في كل دور قدمه وهو عمدة لدرجة جعلت من الشخصية عدة شخصيات مختلفة رسخت في الأذهان.

صلاح السعدني

العمدة سليمان غانم:

قدم السعدني اول مره شخصية العمدة من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" عام 1987 في مسلسل "ليالى الحلمية" وظلت معه هذه الشخصية حتي عام 1992 من خلال أجزاء المسلسل الناجحه.

صلاح السعدني

العمدة عرام:

قدم صلاح السعدني الشخصية مرة أخرى من خلال مسلسل " حارة الزعفراني" مع النجوم سماح أنور، محمود الجندي، محمد متولي وغيرهم، والعمل تدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي، عن رواية وقائع حارة الزعفراني للكاتب جمال الغيطاني.

العمدة سيد الدقاق:

عرض العمل عام 2012 وتدور أحداثه حول سيد الدقائق وأولاده في إطار درامي، ويشارك في بطولة العمل كلا من صلاح السعدني، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، ياسر جلال، علا غانم، نسرين امين، وغيرهم، ومن إخراج محمد النقلي.

صلاح السعدني

العمدة عبدالقادر:

وتعتبر شخصية العمدة عبد القادر في الناس في كفر عسكر من الأدوار المميزة للنجم الراحل، وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم الراحلة دلال عبدالعزيز، هالة فاخر، حنان شوقي، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم

العمدة عبد القوي:

وكان آخر مرة يرتدي فيها السعدني عبايه العمودية كانت من خلال مسلسل "القاصرات"، الذي عرض عام 2013، وشارك في بطولته داليا البحيري لقاء سويدان، نهال عنبر، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

صلاح السعدني

صلاح السعدني يتصدر التريند:

ويذكر أن تصدر اسم عمدة الدراما صلاح السعدني محرك البحث “جوجل” فور إعلان خبر وفاته، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا مسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.