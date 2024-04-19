هنا الزاهد تنعي الفنان صلاح السعدني: "ربنا يصبرك يا أحمد"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة هنا الزاهد الفنان القدير صلاح السعدني، وذلك بنشر صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وذلك عبر خاصية “ستوري”.

علقت “هنا” على الصورة قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه الفاتحة على روحه ربنا يصبرك يا احمد ويصبر أجمعين".

حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات



وفاة الفنان القدير صلاح السعدني

رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».





آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

آخر تكريم في حياة صلاح السعدني

ويُعد تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لـ صلاح السعدني عام 2012، آخر تكريم حظي به الفنان الكبير قبل رحيله.

حيث تم تكريمه تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بإنجازات عظيمة، ومساهماته القيّمة في ثراء الفن المصري والعربي.

وقد عبّر الفنان صلاح السعدني في ذلك الوقت عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، مؤكدًا على عشقه للفن والإبداع، ورغبته في الاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة تُسعد جمهوره.

رحل صلاح السعدني، لكن إبداعه سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال القادمة.