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المشاهد كلمة السر.. إياد نصار يكشف سر نجاح مسلسل "صلة رحم".. فيديو

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إياد نصار، إن المشاهد هو كلمة السر في نجاح أي عمل فني، لافتًا إلى أن النجاح يكون سببه الجمهور.

 

 

تصريحات إياد نصار عن مسلسل صلة رحم 


وأضاف الفنان إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج سبوت، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عقدًا بين الفنان والمشاهد وهو العمل الفني بما يحمله، قائلا: "العقد مع المشاهد، هو عقد محترم، مش مستفز، مش مؤذي".

إياد نصار: "الإخلاص عامل مهم في الشغل"


كما أكد الفنان إياد نصار، أهمية احترام المشاهد، من خلال فني محترم وجدير المشاهدة، قائلًا: "الإخلاص عامل مهم في الشغل".


وأشار الفنان إياد نصار، إلى أنه ليس من هواة الحديث عن الخلطة لنجاح العمل في شهر رمضان، قائلًا: "زي ما قولت المشاهد هو كلمة السر في النجاح، وهو ما حدث في مسلسل صلة رحم في دراما رمضان العام الحالي".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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