فن ومشاهير

لينا شاماميان تحيي حفل موسيقي عالمي في باريس بمشاركة 60 عازف فرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة لينا شاماميان، لإحياء حفل موسيقي عالمي على مسرح "الجيمنازيوم" التاريخي في برايس، مساء 5 مايو.


وتقدم لينا حفل سيمفوني لروائع كلاسيكيات الزمن الجميل بمشاركة اوركسترا "الأوتار المتشابكة" أو "لي كورد كروازيه"، بقيادة المايسترو المصري مصطفى فهمي وتضم أكثر من ستين عازفا فرنسيا، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها.

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تفاصيل الحفل 


وتحيي لينا شاماميان النسخة الأولى من سلسلة حفلات "رحلة سيمفونية في عالم الأغنية العربية الكلاسيكية"، التي تهدف لإعادة إحياء روائع عمالقة الزمن الجميل بسكل موسيقي اوركسترالي عصري، مثل فيروز وعبد الحليم حافظ ووردة وأسمهان، مرورا بمحمد فوزي وداليدا وعبد الوهاب وفريد الأطرش.


وتعيد لينا شاماميان إحياء مختارات من روائع نجوم الزمن الجميل بتوزيع موسيقي وكتابة أوركسترالية للمؤلف الموسيقي أحمد الموجي، حفيد الفنان الكبير محمذ الموجي، الذي وضع بصمته الموسيقية في عروض موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، وتصاحب لينا في الحفل اوركسترا سيمفونية بقيادة المايسترو مصطفى فهمي الذي يتولى مهمة الإشراف والإخراج الموسيقي للحفل بدعم من أسرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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