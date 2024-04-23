نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش وويجز يجتمعان لأول مرة في "نجوم الساحل" بقيادة طارق العريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار تفيد بأنه بدأ المخرج طارق العريان في تحضير فيلم جديد بعنوان "نجوم الساحل" الذي سيكون بطولة كلًا من أحمد داش وويجز، ومن المقرر أن يستكمل طارق العريان باقي الترشيحات في الفترة المقبلة.

أعمال ينتظرها طارق العريان

وفي سياق متصل يذكر أنه ينتظر المخرج طارق العريان عرض الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" وسوف يشارك به في سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كلًا من الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين وماجد الكدواني، وأسر ياسين ومن مفاجأت الجزء الثالث هو ظهور النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ويعد الجزء الثالث هو الأضخم إنتاجيًا من الجزء الأول والثاني الذي طرحوا في 2015و2018، حيث أن ميزانية الفيلم 8 ملايين دولار ويعد هذا المبلغ كبير بالنسبة لإنتاج فيلم عربي، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال الفنان أحمد داش

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك أحمد داش في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "مسار اجباري" مع عصام عمر وقد لقي المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند خلال النصف الأول من شهر رمضان.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

آخر أعمال ويجز

ومن ناحية اخري، كانت آخر أغنية لـ ويجز هي "حلوة منك" لفيلم "فوي! فوي! فوي!" الذي يعرض في بعض السينمات حاليا، وهو من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي ومن إخراج وتأليف عمر هلال.