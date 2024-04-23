انت الأن تتابع خبر ما أسباب خلافات مايا دياب مع عائلة الفنانة فيروز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت النجمة مايا دياب، أسباب خلافها مع النجم زياد الرحباني ووالدته السيدة فيروز، مشيرةً إلى أن العائلة رفعت دعوى قضائية ضدها، لأنها غنّت أغاني لفيروز خلال إحدى المناسبات الوطنية في لبنان.



وقالت مايا خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جومانا بوعيد: "لست على خلاف مع زياد الرحباني لأنه أخذ كل حقوقه مني، بعد أن تعاونت معه في 6 أعمال فنية، بينها مشاركتنا في ديو غنائي بعنوان (وقفنا الشعور)، ولكن لم يُنشر شيء منها حتى الآن". وأضافت: "أنا لا أحب زياد الرحباني... بل أعشقه".



وعن سبب الخلاف، أوضحت مايا دياب: "الخلاف حصل بسبب تأديتي أغاني للسيدة فيروز، وزياد لا يحق له أن يأخذ موقفاً مني بسبب هذا الموضوع، لأنني دفعت له كامل المستحقات المادية، بالإضافة إلى أنني غنيت الأغاني في مناسبة وطنية، ولم يتم تصوير أو عرض هذه الحفلة على أي منصة بقصد الربح المادي".



وبسؤالها عن مبادرتها بالصلح والاتصال بزياد الرحباني، أكدت أنها ستُقدم على هذه الخطوة قريباً لأن زياد قامة فنية كبيرة .