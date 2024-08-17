انت الأن تتابع خبر نادين نجيم برفقة خطيبها ونائب لبناني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدت فيها برفقة خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان والوزير السابق والنائب الحالي الياس بو صعب خلال تواجدهم في إحدى المناسبات في منطقة فقرا اللبنانية.



إلى ذلك، كشف الصحافي ايلي مرعب ان نادين ستغيب عن أعمال الدرامية في رمضان 2025 من دون ذكر السبب.

وقبل أيام شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث نشرت نادين الصورة، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "ذات الوجه المميز، قمر، جميلة، ربنا يحفظك، تاخذين العقل، روعة جمالك".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في الجزء الأول على جائزة أفضل ممثلة في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض .