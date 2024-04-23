بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال شريهان

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة شريهان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لولوة، حيث شاركت جمهورها ومحبيها صورة تجمعها بها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ابنتي الرائعة.. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرّة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم، كل عيد ميلاد حبيبتي وانتى بخير سعيدة صادقة قوية ناجحة، محققة ذاتك ومرتاحة البال، ربك سبحانه وتعالي ووالدك راضي عَنك، أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال شريهان..

فيلم «العشق والدم»

وكان اخر اعمال شريهان هو فيلم «العشق والدم» الذي عرض في 2002 مع المخرج أشرف فهمي، وبطولة محمد رياض وفاروق الفيشاوي، تدور أحداث الفيلم في إحدى قرى الصعيد، تتزوج نوارة من دردير، الذي يعمل في الحفر والتنفيب عن الآثار، ويحبان بعضهما منذ الطفولة، في ليلة الزفاف، يصاب دردير بعجز جنسي، يعود نعمان الذي يعمل في البحر، يدفعه الحنين إلى نوارة التي يحبها منذ الطفولة، يحاول اغتصاب نوارة لكن تهرب منه، تسعى نوارة إلى أن تحمل من زوجها دردير، يكتشف نعمان في منزله بدروم ملئ بالآثار المسروقة. فيزيد من إلحاحه على نوارة كي تتزوجه، يشاع في القرية أن هناك علاقة آثمة بين نوارة ونعمان، بينما يكتشف دردير الثروة الموجودة في البدروم، وتلحق به نوارة، يطاردهما أهل القرية، ويلقون بالمشاعل داخل المنزلن ويموت الزوجان محترقين.

مسرحية "كوكو شانيل"

وايضا مسرحية "كوكو شانيل" التي عادت بها لجمهورها بعد غياب، وكانت شريهان عادت لجمهورها بعد غياب نحو 20 عاما بمسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت عبر منصة "شاهد vip" عام 2021، من بطولة شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسرحية من إخراج هادي الباجوري، ومسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، وبدأ العمل على المسرحية قبل 5 سنوات.