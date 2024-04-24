نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب فاروق فلوكس عن الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغيب الفنان الكبير فاروق فلوكس عن جمهوره 7 سنوات، بعدما قدم آخر أعماله عام 2017، وهو مسلسل الأب الروحي، وكشف فاروق عن سبب غيابه عن الساحة الفنية: أنا لم أتخذ قرار الاعتزال ولكني مبتعد في هذه الفترة عن التمثيل، أحاول أن أحصل على قسط من الراحة وحالتي الصحية سببًا في غيابي عن جمهوري.

حالة فاروق فلوكس الصحية

وتابع: حالتي الصحية تجعلني ألزم المنزل خاصةً وأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية في عيني، والبعض من داخل الوسط الفني يتواصلون معي للاطمئنان على صحتي، منهم المخرجين محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز، إلى جانب منير مكرم ومجموعة من الأحباء القدامى.. رغم أني لم أصرح أبدًا بأني أعتزلت الفن فأنا لا أتلقى أي عروض فنية، ولا أعلم هل ستأتي عروض أم لا وربما ألتقي بجمهوري مرة أخرى.. نصحة سمير صبري بترك الفن والعودة للإسكندرية وبعدها طلب استضافتي في برنامجه.

آخر أعمال فاروق فلوكس

وكان آخر أعمال فاروق فلوكس مسلسل الأب الروحي وقدم دور مراد الفخراني، والمسلسل من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، أحمد فلوكس، وعدد من النجوم ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ودرات أحداثه حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار والذي يقدم دوره محمود حميدة، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.

نبذة عن فاروق فلوكس

ولد فاروق فلوكس 1936م، التحق بكلية الهندسة، وخلال فترة الدراسة انضم إلى فريق التمثيل في الجامعة، وبدأ التمثيل على خشبة المسرح في الستينات مع الفنان فؤاد المهندس من خلال مسرحية (أنا وهو وهى)، لكنه اشتهر على نحو كبير في عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية (سيدتي الجميلة)، واستمر في العمل المسرحي في مسرحيات (سنة مع الشغل اللذيذ، قصة الحي الغربي، أولاد علي بمبة، مين ما يحبش زوبة، الواد سيد الشغال)، كما أدى عشرات الشخصيات المساعدة في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: (توحيدة، درب الهوى، قضية عم أحمد، الراقصة والسياسي)، ومن مسلسلاته (دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي).

