كواليس صلح أحمد عبد العزيز مع صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد عبد العزيز، كواليس الصلح الذي جمعه مع الشاب حسن من ذوي الهمم، صاحب واقعة عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، عقب استضافته في منزله لتوضيح سوء التفاهم الذي حدث، قال: اعتذرت للولد هو ووالدته في بيتي، والموضوع إن حصل سوء تفاهم ومكنتش أعرف إنه مريض، وطلع إنه بيحبني وأنا كنت حريص إني أطيب بخاطره.

اعتذار أحمد عبد العزيز

سبق، اعتذر أحمد عبد العزيز، للشاب من ذوي الهمم؛ حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال: للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، والتي اندثر معها مراعاة القيم، واحترام قدسية الموت، وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة، ومراسم العزاء حكرا أصيلًا لهمج الميديا، والتريندات الخادعة، وكذا الباحثون عن مادة واهية، دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذي غلف فطرتنا السامية.. حقيقة لا نجد كلمات ترثي ما آلت إليه فرائض الموقف، الذي فاقت تداعياته الحد، الأمر الذى حدا بالبعض إلى فرض سياج من اللامبالاة، وتغليب أنا الذات على السمو بالنفس، للوصول إلى مراتبها في مشاركة الآخرين آلامهم وأحزانهم، ويبدوا أنه لم يترك لنا دعاة الفوضى الخلاقة والذين اتخذوا من الهمجية نسقًا لهم، دون إيثار حرمة أو سموا لأسمى مشاعر النفس الإنسانية، مجالًا للتعبير عن جم غضبنا، تجاه هذه التصرفات غير المسئولة، سوى التهكم على اقحام الذات غير المبررة بالمرة.

اخر اعمال أحمد عبد العزيز

وكان الفنان أحمد عبد العزيز شارك في مسلسل سره الباتع الذي عرض في موسم رمضان 2023، بطولة الفنان أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وإخراج خالد يوسف، وهو ينتمي لـ الأعمال التاريخية، حيث دارت أحداثه حول فترتين من الزمن، الأولى وقت الحملة الفرنسية في مصر، والأخري أثناء ثورة 25 يناير، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث شارك فيه ما يقترب من 60 فنانا من مصر والوطن العربي، أبرزهم: حنان مطاوع، هالة صدقي، عايدة رياض، الشاعر هشام الجح، عمرو عبد الجليل، شمس الكويتي، التونسية رانيا التومي، أحمد وفيق، ميدو عادل، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.