نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دومينيك حوراني تروج لحفلها في ألمانيا بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني لحفلها المرتقب في ألمانيا خلال عيد الأضحى المبارك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ومن المتوقع أن يقام الحفل في إحدى القاعات الشهيرة في ألمانيا .

حيث شاركت حوراني جمهورها بصورة لها من بوستر الحفل كما قدمت تحية خاصة لمحبيها في ألمانيا ودعتهم للحضور والاستمتاع بأداءها المميز في هذا الحدث المنتظر،

وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيه :" حفلة عيد الاضحى في المانيا. مع الفنان رضا والفنان ريان".

تستخدم حوراني شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع جمهورها وللترويج لأعمالها الفنية،وتعتبر إنستجرام منصة مثالية للتفاعل المباشر مع محبيها ونشر آخر التحديثات والأخبار المتعلقة بمشاريعها.

وتعد حوراني واحدة من النجمات اللبنانيات الشهيرات وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وخارجه تتميز بصوتها القوي وأدائها المميز على المسرح، وقد قدمت العديد من الأعمال الناجحة خلال مشوارها الفني.

من المتوقع أن يشهد حفلها في ألمانيا حضورًا كبيرًا من محبيها وعشاق الفن العربي في المنطقة،وسيكون لهذا الحفل طابع خاص في إطار احتفالات عيد الأضحى، حيث ستقدم حوراني مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين التراث العربي والإيقاعات الحديثة.

آخر أعمال دومينيك حوراني



والجدير بالذكر آخر أعمال دومينيك حوراني أغنية لسه مفركشين، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية لسه مفركشين

لسه مفركشين حالا

دلوقتي مأكسين حالا

سبت الاكس بتاعي

فجاءه من غير داعي

ومحدش يلوى دراعي

ماهو كده خالصين

واطلع ع البلاج

وارقص واعمل مساج

واروح الكبريتاج

واشوف المبسوطين

وعلي راحتك يا زبادى

وعلي فكره انت البادى

في حاره الكادبين

هنحبس الهموم ودب تخ دب تخ

واللي يزعلنا يوم نعملو احلي فخ

هروح للدكتارا وكمان للعطارين

عشان يشفولي ضحكه

للقلب الحزين

حالا لسه مفركشين

حالا دلوقتي مأكسين حالا