نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس..أحمد فريد يطرح أغنية جديدة بعنوان "عندي سر ليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد فريد عن موعد طرح الأغنية الثالثة من ألبوم "بتقولي آسف" وهي أغنية جديدة تحمل اسم "عندي سر ليك" وقد أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلاً: "بإذن الله الكريم تالت أغنية عندي سر ليك من ألبومي ( بتقولي اسف ) يوم الخميس القادم".

منشور أحمد فريد

تفاصيل أغنية"أيام ونسيتها"

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان فريد الخميس الماضي الأغنية الثانية من ألبوم (بتقولي آسف) وكانت تحمل اسم "أيام ونسيتها" وقد طرحها على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 253 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية "أيام ونسيتها"

ايام ونسيتها

خلاص ياحبيبنا

نهارك أبيض

أنا عمري في يوم

ما هخليك تهدى

ونارك تبرد

وعشان بأمانة

أنساك وتكون

قصة وخلصانة

آه زعلت عليك

بالظبط يومين

لا أطول ولا أعرض

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

مأخدتش وقت بجد

ومشغلتش تفكيري

ومبانش عليا آثارك

زي ما بان تأثيري

وأنا علشان مظلمتكش

بعيش بعدك فرحان

وريني ازاي

انت هتعرف

تفرح مع غيري

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

ربنا يديك

زي ما عوضني

بناس أحسن منك بعديك

اقعد مع ناس قلبها أبيض

يمكن تعديك

أنا لو هرجع

أدمر نفسي

عارف يرضيك

أحدث أعمال الفنان أحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان أحمد فريد احدث أغنياته وهي أغنية"بتقولي آسف" الذي طرحها أول أيام عيد الفطر وهي من ألبوم"بتقولي آسف" الذي يضم 8 أغنيات والمقرر طرح باقي الأغنيات خلال الفترة المقبلة.